Sky Cube 26/6 - Ipotesi elezioni anticipate: a chi conviene?

Le ipotesi di voto oscillano tra il 2026 e il 2027, mentre cresce l’idea che la stagione elettorale possa riaprirsi prima del previsto. Sullo sfondo un quadro più ampio: il campo largo che prova a costruire una sua intesa, l’ascesa di Vannacci e un governo alle prese anche con pressioni che arrivano da oltre oceano. Nella puntata di oggi di Sky Cube Stefania Pinna ne parla con il capo della redazione Politica di Sky TG24 Marco Di Fonzo e con il politologo della Luiss Roberto D’Alimonte.
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