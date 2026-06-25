Renzi: "La patente di centrosinistra non me la dà Bonelli"

"La foto di Schlein, Bonelli, Fratoianni, Conte alla trattoria? Preferisco una foto con mia figlia e Barack Obama a Chicago", ha risposto Matteo Renzi a Giovanna Pancheri, durante l'ultima puntata di Start. "Il fatto di essere di centrosinistra, la patente del centrosinistra non me la dà Bonelli", ha concluso Renzi.