Renzi: "La patente di centrosinistra non me la dà Bonelli"

"La foto di Schlein, Bonelli, Fratoianni, Conte alla trattoria? Preferisco una foto con mia figlia e Barack Obama a Chicago", ha risposto Matteo Renzi a Giovanna Pancheri, durante l'ultima puntata di Start. "Il fatto di essere di centrosinistra, la patente del centrosinistra non me la dà Bonelli", ha concluso Renzi.
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