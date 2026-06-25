Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Matteo Renzi a Start: "Trump? Ci vuole schiena dritta"

Politica

Giovanna Pancheri ha chiesto a Matteo Renzi come si comporterebbe il centrosinistra, se arrivasse al Governo alle prossime elezioni, nei confronti di Donald Trump. "Con la schiena dritta che non significa presentarsi alla Casa Bianca con il cappellino MAGA in mano come ha fatto quell'incapace di Antonio Tajani", ha risposto il leader di Italia Viva, ospite all'ultima puntata di Start.

Prossimi Video

Renzi a Start: "Meloni non ha votato a favore del Pnrr"

Politica

Renzi: "La patente di centrosinistra non me la dà Bonelli"

Politica

Pelagos, nasce il consorzio per proteggere i cetacei

Ambiente

Venezuela, due violente scosse di terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5

Mondo

Maxi incendio in Pennsylvania: evacuazioni ad Allentown

Mondo

Matteo Renzi a Start: "Trump? Ci vuole schiena dritta"

Politica