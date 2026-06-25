Matteo Renzi a Start: "Trump? Ci vuole schiena dritta"

Giovanna Pancheri ha chiesto a Matteo Renzi come si comporterebbe il centrosinistra, se arrivasse al Governo alle prossime elezioni, nei confronti di Donald Trump. "Con la schiena dritta che non significa presentarsi alla Casa Bianca con il cappellino MAGA in mano come ha fatto quell'incapace di Antonio Tajani", ha risposto il leader di Italia Viva, ospite all'ultima puntata di Start.
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