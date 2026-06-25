Matteo Renzi a Start: "Il 5% è una grandissima barzelletta"

Matteo Renzi, ospite a Start di Giovanna Pancheri, ha definito il 5% di spese per la difesa una "grandissima barzelletta". "Sentirà Matteo Salvini dire che nel 5%", ha continuato il leader di Italia Viva, "ci sono anche le spese per il ponte sullo Stretto".
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