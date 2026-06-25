Mattarella celebra l'Assemblea costituente, ovazione

Cerimonia solenne per gli ottant'anni dalla prima seduta dell'Assemblea costituente. Il presidente Mattarella ha definito la nascita della Repubblica un atto di fede democratica e una rivoluzione pacifica, rendendo onore ai padri costituenti e ai martiri del fascismo. Presenti le più alte cariche dello Stato, dalla premier Meloni ai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, e il presidente della Consulta Amoroso. In chiusura, citando Saragat, ha auspicato che il volto della Repubblica resti un volto umano.