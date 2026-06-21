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Meloni con gli alpini: "Bisogno di orgoglio nazionale"

Politica

La premier Giorgia Meloni ha fatto visita a sorpresa a Gemona del Friuli, dove ha partecipato al raduno degli alpini del Triveneto nel 50° anniversario del terremoto del 1976. A Telefriuli ha spiegato di aver sentito il bisogno di "sano orgoglio nazionale" e ha ringraziato gli alpini per il lavoro svolto durante le Olimpiadi e non solo.

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