Meloni con gli alpini: "Bisogno di orgoglio nazionale"

La premier Giorgia Meloni ha fatto visita a sorpresa a Gemona del Friuli, dove ha partecipato al raduno degli alpini del Triveneto nel 50° anniversario del terremoto del 1976. A Telefriuli ha spiegato di aver sentito il bisogno di "sano orgoglio nazionale" e ha ringraziato gli alpini per il lavoro svolto durante le Olimpiadi e non solo.