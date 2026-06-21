Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Licheri (M5S): attacco Trump a Meloni è richiamo all'ordine

Politica

Critica del Movimento 5 Stelle alla linea del governo. Secondo il senatore Ettore Licheri, l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni non colpirebbe "il leader che ha alzato la testa", ma rappresenterebbe "un richiamo all'ordine di chi ha sempre obbedito ai danni del popolo italiano". L'esponente pentastellato elenca quelli che considera i cedimenti dell'esecutivo: gli impegni sull'acquisto di armi e gas statunitensi, l'innalzamento delle spese militari al cinque per cento del Pil e la definizione dei dazi americani come "sostenibili" da parte della premier. Licheri contesta inoltre a Meloni di non aver né condannato né condiviso le offensive di Trump e Netanyahu contro l'Iran, bollando come "una favoletta" il racconto di un governo a difesa degli interessi nazionali.

Prossimi Video

Meloni al raduno degli Alpini: "Sano orgoglio nazionale"

Politica

Albania, in piazza contro il resort legato a Kushner

Mondo

Nodo alleanze, partiti discutono formazione delle coalizioni

Politica

La Tempesta Silenziosa, Smeriglio: "Esperimento continua"

Cronaca

Licheri (M5S): attacco Trump a Meloni è richiamo all'ordine

Politica

I titoli di Sky TG24 del 21 giugno, edizione delle 13

Cronaca