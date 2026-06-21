Licheri (M5S): attacco Trump a Meloni è richiamo all'ordine

Critica del Movimento 5 Stelle alla linea del governo. Secondo il senatore Ettore Licheri, l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni non colpirebbe "il leader che ha alzato la testa", ma rappresenterebbe "un richiamo all'ordine di chi ha sempre obbedito ai danni del popolo italiano". L'esponente pentastellato elenca quelli che considera i cedimenti dell'esecutivo: gli impegni sull'acquisto di armi e gas statunitensi, l'innalzamento delle spese militari al cinque per cento del Pil e la definizione dei dazi americani come "sostenibili" da parte della premier. Licheri contesta inoltre a Meloni di non aver né condannato né condiviso le offensive di Trump e Netanyahu contro l'Iran, bollando come "una favoletta" il racconto di un governo a difesa degli interessi nazionali.