Scontro Meloni-Trump, direttore di Sky TG24 Vitale: "Strappo profondo"

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Scontro Meloni-Trump, il direttore di Sky TG24 Fabio Vitale: "Strappo profondo". VIDEO

Politica

Il direttore di Sky TG24 Fabio Vitale commenta lo strappo diplomatico tra Italia e Usa, dopo le parole di Donald Trump sulla premier italiana ("Voleva una foto con me così tanto, mi è dispiaciuto") e la risposta dura di Giorgia Meloni con un video sui social: "Io e l’Italia non imploriamo mai"

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