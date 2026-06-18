UE, Meloni: serve inviato speciale per trattare con Mosca

Il clima collaborativo emerso al G7 non si è trasferito a Bruxelles, dove il Consiglio europeo torna a spaccarsi sull'Ucraina. Questa volta le tensioni non riguardano Donald Trump ma nascono all'interno dell'Unione, attorno alla proposta di un inviato speciale per il negoziato con Mosca, figura rilanciata anche dall'Italia e considerata cruciale da Giorgia Meloni.
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