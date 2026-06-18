Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

UE, Meloni: serve inviato speciale per trattare con Mosca

Politica

Il clima collaborativo emerso al G7 non si è trasferito a Bruxelles, dove il Consiglio europeo torna a spaccarsi sull'Ucraina. Questa volta le tensioni non riguardano Donald Trump ma nascono all'interno dell'Unione, attorno alla proposta di un inviato speciale per il negoziato con Mosca, figura rilanciata anche dall'Italia e considerata cruciale da Giorgia Meloni.

Prossimi Video

Sondaggi, Vannacci supera la Lega: Adesso acceleriamo

Politica

Scontro nella maggioranza sulle spese per la Difesa

Politica

UE, Meloni: serve inviato speciale per trattare con Mosca

Politica

Premio Campiello, presentati a Roma i cinque finalisti

Spettacolo

Sorelle scomparse, trovato un fermaglio nei boschi

Cronaca

Consiglio Europeo, tra sostegno a Ucraina e accordo Usa-Iran

Mondo