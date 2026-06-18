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Scontro nella maggioranza sulle spese per la Difesa

Politica

Non è uno scontro aperto dentro al governo, ma il messaggio è chiaro. Per Guido Crosetto aumentare le spese per la difesa è una necessità. Il percorso è chiaro, ci sarà una NATO che per la parte europea dovrà dipendere sempre di più dagli europei.

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