Non è uno scontro aperto dentro al governo, ma il messaggio è chiaro. Per Guido Crosetto aumentare le spese per la difesa è una necessità. Il percorso è chiaro, ci sarà una NATO che per la parte europea dovrà dipendere sempre di più dagli europei.
Prossimi Video
Sondaggi, Vannacci supera la Lega: Adesso acceleriamo
Politica
Scontro nella maggioranza sulle spese per la Difesa
Politica
UE, Meloni: serve inviato speciale per trattare con Mosca
Politica
Premio Campiello, presentati a Roma i cinque finalisti
Spettacolo
Sorelle scomparse, trovato un fermaglio nei boschi
Cronaca
Consiglio Europeo, tra sostegno a Ucraina e accordo Usa-Iran
Mondo
Il Giubileo di Vasco, 10 concerti all'Olimpico
Spettacolo