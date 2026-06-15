La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Roma, a Villa Doria Pamphilj, la premier giapponese Sanae Takaichi, giunta nella Capitale dopo una tappa a Londra. L'incontro bilaterale punta a consolidare il partenariato strategico tra Italia e Giappone in termini di sicurezza e prosperità. Per Takaichi si tratta del primo viaggio in Europa da quando ha assunto l'incarico.
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Meloni riceve la premier giapponese Takaichi a Roma
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