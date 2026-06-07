Chi ha paura di Vannacci?

Roberto Vannacci, dopo la notorietà del libro “Il mondo al contrario”, ha iniziato un percorso politico nel centrodestra, dalla Lega di Matteo Salvini alla recente nascita di Futuro Nazionale e ai primi consensi nei sondaggi. In questo episodio di Sky Cube Tonia Cartolano ne parla con Marco Di Fonzo – capo della redazione politica di Sky TG24 – e Lorenzo Pregliasco di Youtrend per capire chi teme davvero Vannacci e quanto il suo percorso politico possa incidere sugli equilibri del centrodestra anche in vista delle future elezioni politiche