Roberto Vannacci, dopo la notorietà del libro “Il mondo al contrario”, ha iniziato un percorso politico nel centrodestra, dalla Lega di Matteo Salvini alla recente nascita di Futuro Nazionale e ai primi consensi nei sondaggi. In questo episodio di Sky Cube Tonia Cartolano ne parla con Marco Di Fonzo – capo della redazione politica di Sky TG24 – e Lorenzo Pregliasco di Youtrend per capire chi teme davvero Vannacci e quanto il suo percorso politico possa incidere sugli equilibri del centrodestra anche in vista delle future elezioni politiche
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Chi ha paura di Vannacci?
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