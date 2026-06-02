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Festa del 2 giugno, Mattarella saluta artisti e sportivi

Politica

Da Paola Cortellesi a Carlo Verdone, ma anche Gianni Morandi e Bebe Vio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato gli artisti e gli sportivi coinvolti nello spettacolo per la festa degli 80 anni della Repubblica programmata nella piazza del Quirinale. Tra strette di mano e saluti, Mattarella ha anche ricevuto una medaglia dalla pattinatrice Arianna Fontana. ''Avrei un pensiero per lei - ha detto Fontana, consegnando al capo dello Stato una medaglia - Alle Olimpiadi abbiamo avuto l'occasione di regalare una medaglia alle persone che ritenevamo importanti. La sua telefonata dopo la prima medaglia mi ha dato più energia e forza per portare alto il tricolore''.

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