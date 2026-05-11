Il Capo dello Stato, rivolgendosi ai giovani, dice che "è importante sempre, alla vostra età, nel pieno della vita come siete, quello di sottoporsi continuamente a verifiche o auto verifiche. Il valore del dubbio: il dubbio verso quello che si sta facendo, che sembra certo a prima vista". Il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva durante la conversazione con il senatore Renzo Piano e gli studenti del Politecnico di Milano. "Sottoporsi al beneficio del dubbio aiuta a capire i possibili errori, una forte dose di autocritica costante. Non c'è cosa peggiore che andare avanti in maniera ottusa", aggiunge Mattarella. "Uno degli ingredienti fondamentali della democrazia. Sottoporsi a verifiche costanti consente di avere più fiducia in quello che si fa. Quando insegnavo alla facoltà di Giurisprudenza, notavo in alcuni colleghi una sorta di insofferenza per l'atteggiamento dei colleghi di architettura che trasmettevano la convinzione che la loro disciplina contenesse tutto. E' vero, l'architettura raccoglie tutto ma questo comporta un sovrappiù di capacità di verificare. Vedere luoghi, verificare sempre con scrupolo, è una esortazione preziosa per tutti e particolarmente per voi".

"Giovani hanno passione"

"La passione, questa generazione ce l’ha, anche molto più di quelle precedenti. A me piace molto”, ha aggiunto il presidente della Repubblica. “Certo -ha aggiunto- poi devono riversare questa passione nell'orientamento, in una strada che è la loro strada nuova. Noi possiamo trasmettere loro valori di convivenza non modelli di comportamento e questo è ciò che provoca fiducia in una generazione che sa quando c'è la capacità anche di trovare errori fatti da da chi è un punto di riferimento non soltanto ammirato, ma venerato, vuol dire che c'è una grande capacità di creatività. E questo ispira fiducia”