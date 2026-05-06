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Biennale, Buttafuoco: noi non selezioniamo i passaporti

Politica

Il presidente della Biennale di Venezia ha replicato alle polemiche riguardo la presenza della Russia alla kermesse

"A Venezia non abbracciamo le armi, prepariamo la pace". Lo ha detto il presidente Pietrangelo Buttafuoco tra gli applausi concludendo il suo intervento di apertura della Biennale. "Non alimentiamo polemiche, apriamo discussioni. Ci guidano il diritto, il rispetto, la pace e il dialogo, valori che valgono per tutet le nazioni" ha sottolineato". IL VIDEO 

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