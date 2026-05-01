Meloni visita PizzAut: "Primo Maggio con voi"

La premier Giorgia Meloni ha visitato a Monza la pizzeria PizzAut, che impiega persone nello spettro autistico. In occasione del Primo Maggio ha incontrato i lavoratori, definendoli “i più straordinari”.
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