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Meloni visita PizzAut: "Primo Maggio con voi"

Politica

La premier Giorgia Meloni ha visitato a Monza la pizzeria PizzAut, che impiega persone nello spettro autistico. In occasione del Primo Maggio ha incontrato i lavoratori, definendoli “i più straordinari”.

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