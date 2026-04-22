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Colombati: "Un romanzo si costruisce attorno a grandi scene"

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Lo scrittore, da poco tornato in libreria con un nuovo romanzo per Mondadori, è l'ospite di "Incipit", di questa settimana. L'anticipazione della nuova puntata

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