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Vance, Witkoff, Kushner in Pakistan per i colloqui di pace

Politica

La delegazione statunitense, guidata dal vicepresidente JD Vance e composta dall’inviato speciale del presidente Donald Trump Steve Witkoff e dal genero Jared Kushner, è stata accolta sabato 11 aprile a Rawalpindi dal capo dell’esercito pakistano, il feldmaresciallo Asim Munir, e dal ministro degli Esteri Ishaq Dar

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