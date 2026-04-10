Renzi: "Se il centrosinistra non si divide è davanti a al centrodestra"

"Io sulle primarie vedo due ipotesi: se si va a votare in primavera del 2027 fai le primarie nell'autunno del 26 se invece si va a votare a giugno a scadenza naturale della legislatura, si possono fare nella primavera del 2027", ha detto afferma il leader di Iv nel corso di Sky Start aggiungendo: "Mi piacerebbe che ci sia una candidata o candidato dell'area riformista che sappia allargare. Io voterei Silvia Salis ma non credo che si candidi alle primarie, lo ha detto lei stessa. I nomi comunque arrivano dopo, prima arrivano le proposte"

"Il centrosinistra se non si divide deve stare davanti al centrodestra. Noi domani partiamo con le primarie delle idee, io sulle primarie vedo due ipotesi: se si va a votare in primavera del 2027 fai le primarie nell'autunno del 26 se invece si va a votare a giugno a scadenza naturale della legislatura, si possono fare nella primavera del 2027. Io non voterà Giuseppe Conte alle primarie ma se stai alle primarie chi le vince ha il diritto di essere sostenuto dagli altri. Chi firma la carta dei valori deve dire chi vince lo sostengo", ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, nel corso di Sky Start. "Mi piacerebbe che ci sia una candidata o candidato dell'area riformista - ha proseguito - che sappia allargare. Io voterei Silvia Salis ma non credo che si candidi alle primarie, lo ha detto lei stessa. I nomi comunque arrivano dopo, prima arrivano le proposte".

"Meloni ha chiuso la campagna referendaria che ha perso ed ha aperto la campagna elettorale. Ha detto che è stabile e forte mentre l'opposizione è divisa. La mia impressione è che Giorgia Meloni non è invincibile, è come se l'incantesimo fosse finito. Il no del referendum ti dice che la gente ti vuole mandare a casa. Io credo però che il governo abbia dato la plastica idea di voler restare attaccato alle poltrone. Noi siamo in mezzo ad una crisi di politica estera clamorosa che non è certo colpa della Meloni ed abbiamo un ministro degli Esteri che invece di occuparsi dello stretto Hormuz si occupa di come salvare la poltrona al consuocero Barelli", ha aggiunto Renzi.