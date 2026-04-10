Sky TG25 Bonus Track con Giuseppe Civati

Come dovrebbe essere, o non essere, la politica? Cosa significa essere di sinistra? E poi il padel, è di destra? Meglio parlamentare o editore? E cosa c’entra la democrazia con la capacità di leggere un libro? È Giuseppe Civati l’ospite della nuova puntata di Bonus Track.
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