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Guerra Iran, Italia chiede di sospendere vincoli di bilancio

Politica

Le autorità dell'Unione Europea dovrebbero prendere in considerazione una sospensione temporanea delle regole sul disavanzo di bilancio qualora la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran dovesse proseguire. Sono alcune delle dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Parlamento rilasciate il 9 aprile. Meloni ha inoltre affermato che il suo governo è pronto ad adottare ogni misura possibile per prevenire potenziali comportamenti speculativi sui prezzi dell'energia, compresa l'introduzione di imposte sui profitti straordinari a carico delle aziende energetiche. Le sue osservazioni giungono mentre il governo si appresta a ridurre le stime di crescita del PIL per il 2026 e gli anni successivi nel corso di questo mese, rendendo più difficile per l'Italia portare il proprio disavanzo al di sotto del tetto del 3% del PIL fissato dall'UE per quest'anno, come previsto.

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