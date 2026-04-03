Gianmarco Mazzi è il nuovo Ministro del Turismo

Giorgia Meloni ha nominato Gianmarco Mazzi nuovo ministro del Turismo, subentrando a Daniela Santanchè dimissionaria. Mazzi ha prestato giuramento al Quirinale davanti a Sergio Mattarella, con la presenza della premier e dell’esecutivo. Il ministro, esperto di cultura e spettacolo, eredita un dicastero cruciale per l’economia italiana, in un passaggio strategico per la stabilità del governo.