Gianmarco Mazzi è il nuovo Ministro del Turismo

Giorgia Meloni ha nominato Gianmarco Mazzi nuovo ministro del Turismo, subentrando a Daniela Santanchè dimissionaria. Mazzi ha prestato giuramento al Quirinale davanti a Sergio Mattarella, con la presenza della premier e dell’esecutivo. Il ministro, esperto di cultura e spettacolo, eredita un dicastero cruciale per l’economia italiana, in un passaggio strategico per la stabilità del governo.
Prossimi Video
Guerra in Iran, Trump: senza accordo faccio saltare tutto in aria e prendo il petrolio
Mondo
Serie A, Inter-Roma 5-2: gol, video e highlights
Sport
Iran, raid di Teheran nel Golfo. Israele colpisce Libano
Mondo
Serie A, Pisa-Torino 0-1: gol, video e highlights
Sport
Iran, Meloni: "Difesa interessi Italia".Opposizioni critiche
Politica
I titoli di Sky TG24 del 5 aprile, ore 19
Cronaca
Guerra Ucraina, delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile
Mondo