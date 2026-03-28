L'approfondimento condotto da Alessio Viola analizza gli effetti del referendum sul governo Meloni. Ospiti Claudia Fusani de "L'altra voce", Francesco Bechis de "Il Messaggero", Lorenzo Pregliasco di "YouTrend"
Prossimi Video
I titoli di Sky TG24 del 28 marzo: edizione delle 19
Cronaca
Parma, ferì a morte il compagno: arrestata 21enne cubana
Cronaca
Caso Vassallo, prosciolto colonnello carabinieri
Cronaca
Roma, in piazza contro guerra e riarmo
Cronaca
Federazione Medico Sportiva Italiana, Tajani : è eccellenza
Cronaca
Sky TG25, gli effetti del referendum sul governo Meloni
Politica
Raid israeliano in Libano, tre giornalisti libanesi uccisi
Mondo