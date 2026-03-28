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Sky TG25, gli effetti del referendum sul governo Meloni

Politica

L'approfondimento condotto da Alessio Viola analizza gli effetti del referendum sul governo Meloni. Ospiti Claudia Fusani de "L'altra voce", Francesco Bechis de "Il Messaggero", Lorenzo Pregliasco di "YouTrend"

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