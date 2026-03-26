Stefania Craxi: "Nessuno scossone in Forza Italia, scelta politica"

"Ringrazio i colleghi di Forza Italia al Senato per la fiducia che hanno voluto accordarmi e per l'onore che mi hanno riservato eleggendomi capogruppo. Sento certamente il peso della responsabilità, ma affronterò questo nuovo capitolo della mia vita politica con impegno ed entusiasmo" ha detto la neo-eletta presidente del gruppo FI al Senato

''Non c'è nessuna frattura, nessuna rottura'' all'interno di Forza Italia e ''non è assolutamente in discussione in futuro la leadership di Tajani''. Lo ha assicurato la neo capogruppo al Senato di Fi, Stefania Craxi, parlando con i giornalisti a palazzo Madama.

"Io penso che adesso la priorità, e sicuramente sarà la priorità del gruppo, è quella di rilanciare l'azione politica del partito, occupandoci soprattutto della prima emergenza che abbiamo di fronte, che è quella economica, anche per i riflessi dei conflitti che abbiamo. Quindi lavoreremo su questo. Io personalmente sono alla ricerca non di tessere ma di idee e non cerco adepti, cerchiamo confronti, idee e dialogo". Stefania Craxi ha poi assicurato: "Continueremo a batterci per una giustizia più giusta. Le sconfitte contano, ma essere sconfitti non vuol dire arrendersi. Continueremo a occuparci di mantenere il legame con tutti gli elettorati, con i comitati cittadini che hanno condotto con noi questa battaglia e continueremo a lavorare sulla produzione di ricchezza, poi la sua distribuzione e quindi il sistema delle piccole e medie imprese. L'impresa, la necessità di liberare da lacci e lacciuoli l'economia, chi ha voglia di intraprendere. Ci occuperemo anche di portare a compimento nella prossima Finanziaria le nostre battaglie bandiera, per esempio i 1000 euro delle pensioni minime".