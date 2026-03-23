Il direttore di Sky TG24 Fabio Vitale, dopo che il leader del M5s Giuseppe Conte ha rilanciato il tema delle primarie di coalizione nel Campo largo in seguito ai risultati del Referendum sulla giustizia, ha offerto possibilità di ospitare il dibattito pubblico tra i leader del centrosinistra. "Sky TG24 ribadisce di candidarsi a ospitare un confronto televisivo, tra tutti i leader che vorranno far parte di quell'area e di quel Campo largo", ha detto in diretta, aggiungendo lo stesso invito "a chi ritenesse di adottare questo strumento anche dalla parte opposta". Poi ha concluso, "Era doveroso ribadire la nostra posizione che è sempre volta a un confronto televisivo pacato".