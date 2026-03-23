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Referendum Giustizia, abbracci tra i magistrati a Milano

Politica

Festa nella sala della sezione milanese dell’Anm, all’interno del tribunale del capoluogo lombardo. I magistrati hanno festeggiato con applausi, abbracci e brindisi la notizia della vittoria del “No” al referendum sulla Giustizia.

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