Referendum Giustizia, abbracci tra i magistrati a Milano

Festa nella sala della sezione milanese dell’Anm, all’interno del tribunale del capoluogo lombardo. I magistrati hanno festeggiato con applausi, abbracci e brindisi la notizia della vittoria del “No” al referendum sulla Giustizia.
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