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Referendum, Landini: "Italiani chiedono cambiamento sociale"

Politica

Il segretario della CGIL Maurizio Landini ha commentato così la vittoria del NO al Referendum Costituzionale sulla riforma della Giustizia: "La democrazia deve rispettare tutti gli elementi che la compongono"

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