Referendum, Landini: "Italiani chiedono cambiamento sociale"

Il segretario della CGIL Maurizio Landini ha commentato così la vittoria del NO al Referendum Costituzionale sulla riforma della Giustizia: "La democrazia deve rispettare tutti gli elementi che la compongono"
Prossimi Video
Assisi, riportate nella cripta le spoglie di San Francesco
Cronaca
Vendita ex Ilva, ora i pretendenti sono 2, con Flacks c'è anche Jindal
Cronaca
Il "segreto peggio custodito al mondo": il nucleare israeliano
Mondo
Tim, dal monopolio pubblico al ritorno dello Stato
Economia
Travolte e uccise a Napoli, Cirillo: verifiche in corso su patente
Cronaca
Wisconsin, il climate change colpisce la pesca sul ghiaccio
Mondo
Londra, incendiate ambulanze associazione ebraica Hatzola
Mondo