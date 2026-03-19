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Mattarella a Salamanca, passeggiata e caffè con Re Felipe

Politica

Nel corso di una visita a Salamanca per ricevere una Laurea Honoris Causa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato circa 450 studenti italiani del programma Erasmus iscritti all'università della città spagnola e poi ha fatto una breve passeggiata per le vie della città. In seguito, il Capo dello Stato ha raggiunto Plaza Mayor, dove si è intrattenuto a lungo con Re Felipe VI a un tavolino di un bar all'aperto tra la curiosità di abitanti e turisti.

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