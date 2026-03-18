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Crosetto: "Blocco Stretto Hormuz in Iran problema mondiale"

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Il direttore Fabio Vitale intervista il ministro della Difesa, alla vigilia del Consiglio Ue e mentre continua la guerra in Medio Oriente, dopo gli attacchi di Usa e Israele contro l'Iran

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