Iran, Consiglio Supremo di Difesa si riunisce a Quirinale

Il Consiglio Supremo di Difesa si è riunito al Palazzo del Quirinale, presieduto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. All'ordine del giorno l’escalation in Medio Oriente e gli effetti della crisi in corso. Il Consiglio Supremo di Difesa è l'organo preposto all'esame delle questioni tecniche e politiche attinenti alla sicurezza e alla difesa nazionale, ed è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ha il comando delle Forze Armate. Presenti anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oltre ai ministri Crosetto, Tajani, Giorgetti e Urso.