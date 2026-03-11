M5s sventola in Senato cappellini di protesta in stile Maga

Cappellini rossi in stile Maga - ma con la scritta 'No alla guerra': è il regalo simbolico e sventolato in Senato da esponenti del Movimento 5 stelle all’indirizzo della premier Giorgia Meloni. E' successo nell'aula del Senato al termine della dichiarazione di voto del capogruppo del M5s, Luca Pirondini che ha accennato al regalo alla premier. Subito dopo, gli altri senatori del suo gruppo hanno mostrato i cappellini.
Prossimi Video
Iran, Meloni: pronta a tavolo sempore aperto con opposizioni
Politica
Modena, Unimore inaugura IA Center eccellenza europea
Cronaca
"Acchiappa il mostro", il progetto per le scuole della Polizia Locale di Milano
Cronaca
Guerra Iran, dall'aereo al supermercato: rischio stangata
Economia
Tram 27 a Milano, prende fuoco linea aerea, nessun ferito
Cronaca
Bali, rifiuti e plastica invadono le spiagge di Kedonganan
Mondo
Meloni: su richiesta basi Usa deciderà il Parlamento
Politica