M5s sventola in Senato cappellini di protesta in stile Maga

Politica

Cappellini rossi in stile Maga - ma con la scritta 'No alla guerra': è il regalo simbolico e sventolato in Senato da esponenti del Movimento 5 stelle all’indirizzo della premier Giorgia Meloni. E' successo nell'aula del Senato al termine della dichiarazione di voto del capogruppo del M5s, Luca Pirondini che ha accennato al regalo alla premier. Subito dopo, gli altri senatori del suo gruppo hanno mostrato i cappellini.

