Patti Lateranensi: Mattarella e Meloni alla cerimonia

Politica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Palazzo Borromeo alla celebrazione del 97° anniversario dei Patti Lateranensi e del 42° dell’Accordo di modifica del Concordato. All’incontro, all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, erano presenti anche la premier Giorgia Meloni e le alte cariche dello Stato

