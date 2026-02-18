Patti Lateranensi: Mattarella e Meloni alla cerimonia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Palazzo Borromeo alla celebrazione del 97° anniversario dei Patti Lateranensi e del 42° dell’Accordo di modifica del Concordato. All’incontro, all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, erano presenti anche la premier Giorgia Meloni e le alte cariche dello Stato
Prossimi Video
New Orleans, parte la festa per il Mardi Gras
Mondo
Csm, Mattarella: serve il rispetto per questa istituzione
Politica
Tenta di rapire bimbo a Caivano, arrestato 45enne
Cronaca
Brasile, la Banda de Ipanema anima il Carnevale di Rio
Mondo
Canada, esercitazione militare nel gelo artico
Mondo
Bangladesh, opposizioni protestano contro nuovo premier
Mondo
Filippine, fedeli celebrano il Mercoledì delle Ceneri
Mondo