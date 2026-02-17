"L'Anm ha risposto in modo chiaro, il ministero poteva informarsi sul sito. Se poi vogliono la lista, invece dei singoli donatori, c'è la legge sulla privacy". Lo ha detto Giuseppe Conte a SkyTg24 sulla vicenda dei finanziamenti ai comitati per il No. Conte ha poi parlato anche di altri temi tra cui il Board of peace

"Tenendo presente le uscite di Nordio, eccentriche, le ultime inaccettabili, lancio un appello a governo, maggioranza e tutti quelli che legittimamente vogliono votare sì: attenzione, manteniamo lucidità -ha proseguito il leader del M5s-. Chi ha responsabilità istituzionale come il ministro non può ragionare del Csm, presieduto da Mattarella, come di una sistema para mafioso. Lasci stare le dichiarazioni altrui, si prenda le sue responsabilità come ministro della Giustizia, non può sguinzagliare i suoi capi di gabinetto per buttare fango sulla Anm".

"Faccio appello a chi è al governo e alle forze di maggioranza a mantenersi tutti lucidi - prosegue Conte -. Lasciamo che le persone possano informarsi liberamente. Se i cittadini si informano capiscono che il referendum non migliora la giustizia, la riforma modifica 7 articoli della Costituzione, ed è l'unica significativa riforma di questo governo che ne ha ignorate tante altre. Come mai? "Questa riforma è fatta per contrasta il potere delle correnti in magistratura? Ma allora volete giocate al lotto e sorteggiare tra diecimila magistrati mandandone qualcuno a casaccio? Così non si disarticola la magistratura, si umiliano i magistrati e li si priva di qualsiasi forza rappresentativa e legittimazione democratica, senza riconoscerne merito e valore. Mentre il Parlamento si seleziona i componenti laici, quelli mandati dal potere politico, con una semplice maggioranza. i partiti si rafforzano e mandano magistrati con un preciso mandato politico", aggiunge Conte.