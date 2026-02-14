Offerte Sky
Sky TG25, puntata del 14 febbraio 2026: Europa anno zero

Politica

Il talk di Sky TG24 in questa puntata ospita Gianfranco Fini, ex presidente della Camera, Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio e Pigi Battista, giornalista

