Corea del Sud, Meloni incontra presidente Lee Jae Myung

A Seul, in Corea del Sud, la premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente sudcoreano Lee Jae Myung. Nel corso del vertice hanno concordato di ampliare la cooperazione tra Italia e Corea in settori come l’IA, l’aerospaziale e i minerali e hanno firmato un memorandum d'intesa per la cooperazione nel campo dei chip.
