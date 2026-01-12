Groenlandia, Tajani: "Venerdì piano dell'Italia per Artico"

"Venerdì presenteremo il piano dell'Italia per l'Artico, compresa quindi la Groenlandia, con il ministro Bernini e il ministro Crosetto"; lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un punto stampa alla Farnesina. Quanto a un invio di truppe all'interno della cornice Nato, Tajani ha chiarito che "non se ne è mai parlato, non ci è mai stato chiesto di inviare truppe in Groenlandia; io credo - ha concluso - che anche su questa questione si debba lasciare alla Groenlandia e alla Danimarca la libertà di decidere qual è il proprio destino".
