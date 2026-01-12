Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Groenlandia, Tajani: "Venerdì piano dell'Italia per Artico"

Politica

"Venerdì presenteremo il piano dell'Italia per l'Artico, compresa quindi la Groenlandia, con il ministro Bernini e il ministro Crosetto"; lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un punto stampa alla Farnesina. Quanto a un invio di truppe all'interno della cornice Nato, Tajani ha chiarito che "non se ne è mai parlato, non ci è mai stato chiesto di inviare truppe in Groenlandia; io credo - ha concluso - che anche su questa questione si debba lasciare alla Groenlandia e alla Danimarca la libertà di decidere qual è il proprio destino".

Prossimi Video

Ucraina, palazzi bombardati a Kharkiv vengono dipinti

Mondo

Milano-Cortina, Chiellini e Bagnaia ultimi tedofori

Sport

Venezuela, Trentini liberato. Moraglia: "Ti aspettiamo"

Cronaca

Omicidio Sharon Verzeni, processo Sangare: udienza a Bergam

Cronaca

Germania-India, Merz incontra Modi e visita Ahmedabad

Mondo

Australia, incendio boschivo nello Stato di Victoria

Mondo