Svizzera, D'Angelo: attendiamo notizie da autorità elvetiche

Parla Luigi D'Angelo direttore operativo per il coordinamento dell'emergenze del Dipartimento della Protezione civile
Prossimi Video
Guerra Ucraina, l'attacco di Khorly diventa un caso politico
Mondo
Meloni sente Trump, al centro Ucraina, Gaza e Dazi
Politica
Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa
Mondo
Pinerolo, 37enne arrestato per 14 furti ai danni di anziani
Cronaca
Strage Crans-Montana, le immagini dell'innesco dell'incendio
Mondo
Crans-Montana, ambasciatore Cornado: 107 feriti identificati
Mondo
Stati Uniti, violenta nevicata nello stato di New York
Mondo