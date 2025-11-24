Caso Garofani, La Russa: "Dovrebbe lasciare l'incarico". Ma poi frena

Francesco Saverio Garofani "è il segretario del Consiglio supremo di Difesa, quello che si deve occupare della difesa nazionale. Credo che forse è meglio che quel ruolo lo lasci a qualcun altro". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo all'evento Italia Direzione Nord in Triennale, a Milano. Poco dopo però è arrivato il chiarimento: "Non tocca a me chiedere le sue dimissioni e nemmeno l’ho fatto"
