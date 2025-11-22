Cuamm 75 anni, Mattarella: messaggio che esorta a costruire pace, amicizia e collaborazionePolitica
Prossimi Video
I titoli di Sky TG24 del 22 novembre 2025 - edizione h19
Cronaca
Mondo, puntata del 21 novembre 2025
Mondo
Serie A, Cagliari-Genoa 3-3: gol, video e highlights
Sport
Serie A, Udinese-Bologna 0-3: gol, video e highlights
Sport
Cuamm 75 anni, Mattarella: messaggio che esorta a costruire pace, amicizia e collaborazione
Politica
Ucraina, Meloni a G20: "Italia con Ue e Usa per pace giusta"
Mondo
Thailandia, alluvioni a Hat Yai dopo piogge torrenziali
Mondo