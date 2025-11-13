Meloni incontra Rama: “Protocollo con Albania va avanti”

La premier Giorgia Meloni ha incontrato a Roma il Primo Ministro albanese Edi Rama per un vertice intergovernativo. Meloni ha dichiarato di essere “determinati ad andare avanti” riguardo il protocollo Italia-Albania sui migranti. Secondo la premier “Quando entrerà in vigore il nuovo Patto Ue su migrazione e asilo i centri funzioneranno”.