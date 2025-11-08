Offerte Sky
Riforma giustizia, Casellati: "No a politicizzazione del referendum"

Politica

"Si cerca di spostare l'asse di attenzione su cose che non c'entrano con i quesiti referendari", dice la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati a Sky TG24. E sul premierato: andrà in porto entro fine legislatura

"Cercare di dire che il referendum è pro o contro il governo è distraente, si cerca di spostare l'asse di attenzione su cose che non c'entrano con i quesiti referendari". A dirlo è la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati a Sky TG24.

La riforma del Premierato

Poi Casellati ha parlato anche della riforma del premierato. La riforma del premierato "è in seconda lettura alla Camera, siamo in fase di audizioni e la riforma andrà in porto a fine legislatura, c'è tutto il tempo per lavorare. È una riforma necessaria. Da 40 anni si cerca di cambiare la forma governo, quindi significa che qualcosa non funziona. Il premierato "non rompe l'ordine repubblicano, non ha nessuna deriva autoritaria", ha detto la ministra delle riforme.

