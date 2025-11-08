Quirinale, Mattarella incontra presidente Sudafrica

Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente della Repubblica del Sudafrica Ramaphosa. “Benvenuto presidente, per la Repubblica italiana è un onore averla qui a Roma e per me”, ha detto il capo dello Stato accogliendo Ramaphosa.
