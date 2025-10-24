Salvini: "Tassa su affitti brevi è sciocca, va cancellata"

La tassa sugli affitti brevi "è una tassa sciocca con un gettito minimo che lede l'iniziativa privata e la proprietà privata. Quindi il destino è di venire cancellata tramite il voto parlamentare che è sovrano". Così ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, durante un evento organizzato dal quotidiano Libero a Roma.