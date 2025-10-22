Caso Ranucci, Piantedosi: "Offensivo adombrare responsabilità governo"

L'attenzione dell'esecutivo alla sicurezza dei giornalisti è "massima" ha assicurato in un'informativa alla Camera il ministro, che ha anche ricordato come fui lui stesso, nella veste di prefetto, a disporre la scorta per il giornalista di Report nel 2021

"Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del Governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un'informativa alla Camera sull'attentato nei confronti del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. L'attenzione del governo alla sicurezza dei giornalisti è "massima" ha assicurato il ministro. "Il quinquennio 2020-2024 ha registrato 718 episodi (intimidazioni nei confronti di giornalisti, ndr) con una media di circa 143 eventi all'anno. Il picco si è avuto nel 2021, con 232 eventi e il dato più basso nel 2023 con 98 episodi. Il maggior numero di episodi, quindi, si è verificato quando non era in carica questo Governo, mentre nell'attuale legislatura si è registrato un calo", ha aggiunto.

"Assegnai io, da Prefetto, la scorta a Ranucci"

"Il lavoro delle forze di polizia prosegue con intensità per assicurare rapidamente alla Giustizia i responsabili dell'attentato" ha inoltre affermato Piantedosi. "Le competenti articolazioni del Ministero dell'interno - ha spiegato - sono impegnate, da tempo, nei servizi di protezione e tutela di Sigfrido Ranucci, proprio in ragione dell'esposizione a rischio derivante dalla sua attività di giornalista d'inchiesta". "A protezione del giornalista, tenuto conto del livello di minaccia, dal 16 luglio 2020 era stato attivato nei suoi confronti un dispositivo di vigilanza generica radiocollegata, a cui fece seguito, a partire dal 30 giugno 2021, un dispositivo di vigilanza ad orari convenuti. Fui io stesso, da Prefetto di Roma, a prendere questa decisione e a informare Sigfrido Ranucci sulla necessità inderogabile di assegnargli anche una tutela personale che, dal 13 agosto dello stesso anno, è stata modulata in un dispositivo tutorio di 4° livello".