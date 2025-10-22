Mattarella con i Reali del Belgio al Teatro La Monnaie

Il 21 ottobre Sergio Mattarella, in visita di Stato in Belgio, ha partecipato a un concerto al Teatro Reale de La Monnaie di Bruxelles, accolto da un lungo applauso del pubblico. Il presidente era accompagnato dalla figlia Laura e seduto accanto ai sovrani Filippo e Mathilde. Sul palco si sono esibiti il violinista italiano Giuseppe Gibboni e il pianista francese Ingmar Lazar. L’evento ha celebrato l’amicizia tra Italia e Belgio.