Live In, Fratoianni: "Manovra? Dubito che chiederanno soldi a banche"

Il segretario di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni, intervistato a Live In Roma al Teatro di Villa Torlonia, tocca diversi temi nel suo intervento, dalla manovra di governo al valore dell'alleanza nel centrosinistra. Come coalizione - spiega - "siamo cresciuti per una ragione. Abbiamo investitito sull’unità per questa coalizione, c’è bisogno di una proposta politica coraggiosa. Alleanza Verdi e Sinistra ha interpretato l’ambizione di un cambiamento necessario. Io penso che ragazzi e ragazze si interessino, ma vogliono ascoltare proposte per un futuro migliore". E sulla manovra del governo, spiega Fratoianni, il rischio è che si vada verso un documento completamente diverso da quello di partenza, su cui viene posta la fiducia: "Dubito - aggiunge - che chiederanno soldi alle banche".

Fratoianni: "Se questo è il governo, batterlo è un ottimo programma politico"

Sull'accusa rivolta dal centrodestra al campo largo del centrosinistra di essere coalizzati solo contro il governo, senza una vera unità, Fratoianni chiarisce: "Se questo è il governo e i suoi temi, batterlo è un ottimo programma politico. Noi paghiamo il prezzo di essere percepiti instabili come coalizione, bisogna quindi dare stabilità alla coalizione. Le cose si possono cambiare. Ma bisogna avere l’ambizione di farlo".