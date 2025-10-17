Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Live In, Fratoianni: "Manovra? Dubito che chiederanno soldi a banche"

Politica

Il segretario di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola, intervistato a Live In Roma, parla della manovra di governo e del valore dell'alleanza nel centrosinistra, e aggiunge: "Battere questo governo è un ottimo programma politico"

Il segretario di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni, intervistato a Live In Roma al Teatro di Villa Torlonia, tocca diversi temi nel suo intervento, dalla manovra di governo al valore dell'alleanza nel centrosinistra. Come coalizione - spiega - "siamo cresciuti per una ragione. Abbiamo investitito sull’unità per questa coalizione, c’è bisogno di una proposta politica coraggiosa. Alleanza Verdi e Sinistra ha interpretato l’ambizione di un cambiamento necessario. Io penso che ragazzi e ragazze si interessino, ma vogliono ascoltare proposte per un futuro migliore". E sulla manovra del governo, spiega Fratoianni, il rischio è che si vada verso un documento completamente diverso da quello di partenza, su cui viene posta la fiducia: "Dubito - aggiunge - che chiederanno soldi alle banche".

Fratoianni: "Se questo è il governo, batterlo è un ottimo programma politico"

Sull'accusa rivolta dal centrodestra al campo largo del centrosinistra di essere coalizzati solo contro il governo, senza una vera unità, Fratoianni chiarisce: "Se questo è il governo e i suoi temi, batterlo è un ottimo programma politico. Noi paghiamo il prezzo di essere percepiti instabili come coalizione, bisogna quindi dare stabilità alla coalizione. Le cose si possono cambiare. Ma bisogna avere l’ambizione di farlo".

TAG:

Prossimi Video

Sky Tg24 Live In, la rubrica di economia e finanza Business

Economia

Attentato a Sigfrido Ranucci, presentata denuncia

Cronaca

Salute, a Live In il corto “Due di noi” sul valore della prevenzione

Cronaca

Live In, Vicari: "Accessi dei ragazzi in Pronto soccorso aumentati"

Cronaca

Live In, Ravasi: indifferenza e superficialità sono le vere malattie

Politica

Attentato contro Ranucci, rafforzata protezione giornalista

Cronaca