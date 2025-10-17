Esplora tutte le offerte Sky
Live In, Matteo Salvini: "Tassa extraprofitti? Nessun esproprio, ma banche diano di più"

Politica

A Live In Roma, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti parla a 360 gradi dei temi politici attuali, dalla tasse per gli extraprofitti delle banche alla questione regionali, fino al tema dell'immigrazione

"Chi ha di più deve dare di più, le banche". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervistato da Gaia Mombelli a Sky TG24 Live In Roma a Villa Torlonia. Sul tema banche spiega: "Non vogliamo fare l’esproprio proletario da Unione Sovietica, ma le banche hanno fatto guadagni da decine di miliardi di euro, distribuendo dividendi milionari. Se guadagnano 45 miliardi invece di 50, una parte andrà per famiglie, imprese e sanità, non solo per quest’anno ma anche per gli anni a venire. Chi è a casa può verificare quanto dà la banca sul conto corrente e la differenza tra quanto la banca chiede per un prestito", commenta Salvini

