Elezioni regionali, Giani: "Toscana vota seguendo suoi valori"

Il candidato del centrosinistra si è riconfermato presidente della Toscana vincendo le elezioni regionali. "Devo dire che è un’emozione vedere un risultato così evidente e chiaro alle prime battute degli scrutini", ha detto, aggiungendo poi di aver ricevuto la chiamata del candidato di centrodestra Tomasi che si è congratulato per la vittoria

“Per me è una straordinaria soddisfazione”. Sono queste le prime parole di Eugenio Giani che si riconferma presidente della Regione Toscana alle elezioni regionali. “Vi ringrazio tutti perché - ha detto il candidato di campo largo del centrosinistra - devo dire che è un’emozione vedere un risultato così evidente e chiaro alle prime battute degli scrutini. Ritengo davvero che questo risultato indichi una Toscana che decide con autonomia, con il suo cervello e con quelli che sono i valori che questa Regione esprime”.

Chiamata di Tomasi a Giani

Giani, dopo che i risultati degli scrituni hanno decretato la sua riconferma a presidente della Toscana, ha ricevuto la telefonata "di Tomasi che con correttezza mi ha chiamato. Mi ha fatto gli auguri di buon lavoro e io gli ho detto che lavoreremo insieme nell'interesse dei cittadini toscani". Lo ha detto durante una conferenza stampa nel suo comitato elettorale.