Marche, De Manzoni: "Vittoria Acquaroli tranquillizza CDX"

"Una sconfitta nelle Marche avrebbe comportato problemi anche in Veneto, ma se, come sembra, vincerà, gli equilibri nelle altre regioni nella coalizione di centrodestra rimarranno inalterati". Così Massimo de' Manzoni, condirettore de La verità, sulla probabile elezione di Acquaroli nelle Marche. "Ci sarebbe una promessa sulla Lombardia, ma è una promessa scritta sull'acqua: in politica un anno e mezzo può cambiare qualsiasi equilibrio".
Prossimi Video
Delitto Garlasco, domande e risposte sugli ultimi sviluppi
Cronaca
Marche, Ricci: abbiamo fatto una battaglia controvento
Politica
Strage Paderno Dugnano, i giudici: 17enne lucido e freddo
Cronaca
Marche, Ricci: "Senza coalizione larga non si compete"
Politica
Elezioni Moldavia, vince partito europeista con 50,2, ai filo russi 24 per cento
Mondo
La Calabria al voto, problemi antichi e passi avanti
Politica
Mattarella in Kazakistan: “Ogni sforzo per la pace”
Politica