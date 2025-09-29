Esplora tutte le offerte Sky
Marche, De Manzoni: "Vittoria Acquaroli tranquillizza CDX"

Politica

"Una sconfitta nelle Marche avrebbe comportato problemi anche in Veneto, ma se, come sembra, vincerà, gli equilibri nelle altre regioni nella coalizione di centrodestra rimarranno inalterati". Così Massimo de' Manzoni, condirettore de La verità, sulla probabile elezione di Acquaroli nelle Marche. "Ci sarebbe una promessa sulla Lombardia, ma è una promessa scritta sull'acqua: in politica un anno e mezzo può cambiare qualsiasi equilibrio".

