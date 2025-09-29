Le elezioni nelle Marche lasciano spazio a due scenari», secondo il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, ospite a Timeline. «Introducendo il candidato premier, il centrodestra imporrebbe al centrosinistra di scegliere subito il suo candidato. Su scala nazionale, la sinistra è meno coesa della destra» e questo potrebbe costituire uno svantaggio. «Se però si togliessero i collegi uninominali e si tornasse al proporzionale, la partita sarebbe più aperta, ma per garantire una coalizione dovrebbero essere introdotti alcuni correttivi per permettere a una maggioranza correttiva di governare», ha chiosato Cancellato.
Prossimi Video
Cancellato: “Elezioni marche laboratorio del bipolarismo”
Politica
Spari ad una processione religiosa a Palermo, ferita di striscio una donna incinta
Cronaca
Gaza City, Israele intensifica attacco
Mondo
Spagna, piogge record a Valencia: si teme alluvione
Mondo
Stellantis, Fiom: persi quasi 10mila dipendenti dal 2020
Economia
Elezioni Marche, Contu: "Risultato locale, non nazionale"
Politica
Elezioni Marche, Cerasa: "Se perde Schlein ha un problema"
Politica