Cancellato: “Elezioni marche laboratorio del bipolarismo”

Le elezioni nelle Marche lasciano spazio a due scenari», secondo il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, ospite a Timeline. «Introducendo il candidato premier, il centrodestra imporrebbe al centrosinistra di scegliere subito il suo candidato. Su scala nazionale, la sinistra è meno coesa della destra» e questo potrebbe costituire uno svantaggio. «Se però si togliessero i collegi uninominali e si tornasse al proporzionale, la partita sarebbe più aperta, ma per garantire una coalizione dovrebbero essere introdotti alcuni correttivi per permettere a una maggioranza correttiva di governare», ha chiosato Cancellato.